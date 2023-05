Nieuwe rel op Roland Garros: politiek statement van Novak Djokovic zorgt voor woeste uithaal (en klacht)

De Kosovaarse tennisbond (FTK) bereidt een officiële klacht voor tegen Novak Djokovic na afloop van zijn overwinning in de eerste ronde op Roland-Garros. De Servische nummer drie van de wereld schreef maandag op de cameralens de boodschap: “Kosovo is het hart van Servië. Stop het geweld.”

“Als Serviër doet het me pijn wat er in Kosovo gebeurt”, zei Djokovic. “Onze mensen zijn uit de gemeenten verdreven. Dit is het minste wat ik kon doen. Als publieke figuur voel ik me verplicht om steun te betuigen aan ons volk en heel Servië. Ik hoor dat er veel kritiek was op sociale media. Ik weet niet of iemand me zal straffen, maar ik zou het zo weer doen. Ik ben tegen oorlogen en conflicten van welke aard dan ook.”

Kosovo was vroeger een provincie van Servië, maar riep in 2008 zijn onafhankelijkheid uit. Servië heeft die onafhankelijkheid nooit erkend. In Kosovo wonen zowat 120.000 Serviërs, terwijl de overige 1,8 miljoen voornamelijk Albanezen zijn. Maandag kwam het in het noorden van Kosovo tot spanningen met Servische demonstranten, waarbij tientallen mensen gewond raakten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Veel spelers zetten na afloop van een gewonnen tenniswedstrijd een handtekening op de camera. De laatste tijd gebeurde het ook vaak dat spelers hun steun aan Oekraïne uitspraken.

De voorzitter van de Kosovaarse tennisbond was dan ook woedend met het statement van Djokovic. Jeton Hadërgjonaj overweegt een formele klacht tegen het tennisicoon wegens “een aanval” op de soevereiniteit van zijn land. “Dit is niet de eerste keer dat Djokovic dit doet”, klinkt het. “Hij blijft Kosovo maar provoceren. Hij heeft banden met Kosovo omdat zijn vader er geboren was, maar Kosovo is een onafhankelijk land erkend door onder andere de ITF. En dus moet hij zich neutraal opstellen. We gaan een eis sturen dat Djokovic een boete krijgt. Dit helpt echt niet in de strijd die we voeren. Hij gooit enkel olie op het vuur. Het is gewoon dom.”

LEES OOK. Tweede reekshoofd Daniil Medvedev jent het publiek op Roland Garros en gaat dan af tegen Braziliaanse qualifier