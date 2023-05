Sadaam Da Silva voelt zich benadeeld na verloren titelkamp tegen Barbiaux: “Ik eis revanche en dan sla ik Robin de ring uit”

Sadaam Da Silva is nog niet bekomen van de nederlaag tegen Robin Barbiaux in Torhout, waar de titel van kampioen van België in het licht zwaargewicht de te winnen trofee was. Niet dat hij nog de naweeën voelt van dit fysiek slopende gevecht. Neen, hij kan zich niet verzoenen met het feit dat de ringrechters de thuisbokser bevoordeelden, zegt hij.