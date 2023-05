Eindelijk nattigheid in Spanje: eerste regenval na maanden van droogte zorgt meteen voor overstromingen

In een deel van Spanje geldt dinsdag een weeralarm omdat na maanden voor droogte opnieuw forse regenbuien worden verwacht. De voorbije dagen zorgden enkele waterhozen voor overstromingen in het land, dat een nooit geziene droogte kende dit voorjaar.

Deze zware regenbuien, die volgens specialisten te laat komen om het ernstig watertekort op te lossen, troffen vooral de zuidoostelijke regio’s, waaronder de provincies Almeria en Alicante, met talloze onweersbuien tijdens het weekend. Stortregens vielen ook in Madrid waardoor bepaalde wegen werden afgesloten en vertragingen ontstonden op verschillende metrolijnen, doordat een grote hoeveelheid water er in de ondergrondse gangen liep.

Volgens Aemet, de Spaanse meteorologische dienst die dinsdag een deel van het land onder verhoogde waakzaamheid plaatste, zou de regen zich de komende dagen fors moeten manifesteren. Daarbij is de kans op onweer, hagel en sterke windvlagen zeer groot. “Hierdoor kan een aanzienlijke bijdrage worden geleverd aan het neerslagtekort waar ons land al enkele maanden mee kampt”, klinkt het. Vooral de gevolgen voor de landbouwsector zijn groot.

Volgens specialisten zijn deze stortregens - die de neiging hebben weg te stromen in plaats van in de grond te infiltreren - onvoldoende en komen ze te laat om een ​​einde te maken aan het tekort waaraan de grondwaterstanden en waterbekkens lijden.

Het Spaanse Ministerie van Ecologische Transitie zegt dat het niveau van deze reservoirs tijdens de laatste week van mei tot 47 procent van hun capaciteit daalde, bijna 20 procentpunten minder dan het gemiddelde van de laatste tien jaar in deze tijd van het jaar (68,1 procent). Volgens Aemet beleefde Spanje in april de heetste en droogste maand sinds de weermetingen in het land begonnen. Die hittegolf volgde op enkele maanden van droogte.