Nieuwe staking in Disneyland Parijs heeft “impact op voorstellingen en parade”

Ongeveer duizend van de 17.000 werknemers van Disneyland Parijs hebben dinsdag gestaakt omdat ze opslag willen. Dat is vernomen bij de vakbond en de directie van het pretpark. Verschillende vakbonden steunen de actie. Volgens vakbondsman Fabien Beiersdorff werd gestaakt in verschillende afdelingen.

De stakers eisen onder meer 200 euro opslag, een dubbel loon op zondag en hogere kilometervergoedingen. Volgens vakbond CGT had de staking een impact op voorstellingen en de parade in het park. De bonden dreigen met een nieuwe actiedag op zaterdag als de directie niets onderneemt.

Ook vorige week was er al een stakingsdag, waarna de directie een premie van 125 euro op tafel legde, samen met de mogelijkheid om verlofdagen of overuren te laten uitbetalen. De directie zegt dat tussen 2022 en 2023 voor 82 procent van het personeel een loonsverhoging van 9 procent is doorgevoerd.