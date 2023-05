Uitspraak Sanda Dia blijft voor beroering zorgen: dak van jongerencentrum beklad met ‘Fok Reuzegom’

Onbekenden hebben met een grote graffiti-boodschap hun ongenoegen geuit over de uitspraak in de zaak Sanda Dia. Op het dak van de vroegere stelplaatsen van De Lijn in Leuven staat de boodschap ‘Fok Reuzegom’ geschilderd.

De uitspraak in de rechtszaak tegen achttien leden van studentenclub Reuzegom na de dood van Sanda Dia ten gevolge van een studentendoop, blijft voor beroering zorgen. De leden kregen geen celstraffen, wel tot 300 uur aan werkstraffen. Op sociale media kwam daar de voorbije dagen al heel wat kritiek op. Op Stelplaats - een gebouw dat sinds enkele jaren wordt gebruikt voor jongerenactiviteiten in de stad Leuven - verscheen dit weekend een niet mis te verstane boodschap: Fok Reuzegom. De boodschap is vooral goed zichtbaar vanuit de treinen die in het station van Leuven aankomen uit Mechelen, Aarschot of Brussel.

Wie de boodschap op het dak heeft geverfd, is voorlopig niet duidelijk. Wel wordt benadrukt dat het niet gaat om een actie van het jeugdcentrum zelf. De stad zal de boodschap verwijderen, al wil ze daarmee wel benadrukken dat ze daarmee geen standpunt inneemt in de zaak zelf. Eerder dit weekend liet burgemeester Mohamed Ridouani (Vooruit) zich wel al uit over de zaak. Hij beschreef de ‘zogenaamde studentendoop’ als ‘walgelijke praktijken’. “Er is vandaag een vonnis uitgesproken en als burgemeester in een rechtsstaat moet ik dat respecteren. Maar ik kan niet wegsteken dat het pijn doet”, zei hij.