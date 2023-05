Tweede reekshoofd Daniil Medvedev jent het publiek op Roland Garros en gaat dan af tegen Braziliaanse qualifier

Na een marathonpartij van vier uur en vijftien minuten trok Medvedev in vijf sets aan het kortste eind. Het werd op Court Philippe-Chatrier 7-6 (7/5), 6-7 (6/8), 2-6, 6-3 en 6-4.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Onderweg zorgde de Rus alweer voor heisa, door een call te willen aanvechten en het boegeroep van het publiek te willen stoppen alvorens met de umpire te praten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De 27-jarige Medvedev stond voor de zevende keer op de hoofdtabel in Parijs. Een kwartfinale in 2021 is zijn beste resultaat op het Franse gravel. Later dat seizoen won hij de US Open, goed voor zijn eerste en tot dusver enige grandslamtitel.

De 23-jarige Seyboth Wild is een debutant op de hoofdtabel van Roland Garros. Hij speelt in de tweede ronde tegen de Argentijn Guido Pella (ATP 423) of de Fransman Quentin Halys (ATP 88).