Zimmermann kijkt uit naar dubbel met Zanevska, met wie ze vorig jaar kwartfinales haalde op Roland Garros

“Het klopt dat er meer verwachtingen zijn dit jaar”, vertelt Zimmermann in aanloop naar de wedstrijd tegen de Fransen Tessah Andrianjafitrimo en Fiona Ferro, die van de organisatie een wildcard kregen. “Ten eerste door mijn klassement (39e) maar ook door ons parcours vorig jaar. Toch wil ik niet te veel vooruitkijken of mezelf te veel druk opleggen. We gaan vooral proberen plezier te hebben en zien waar dat ons brengt. Misschien kunnen we ons resultaat evenaren, of zelfs beter doen. Onze tegenstanders ken ik alleen uit het enkelspel. Ik weet niet hoe zij het dubbel aanpakken. Maar het zijn Françaises en we zijn op Roland Garros. Het is dus geen cadeau. Hoe dan ook gaan we proberen goed te spelen.”

Voor het eerst sinds de US Open 2022 vormt Zimmermann opnieuw een duo met Maryna Zanevska.

“We hebben samen al grandslams gespeeld maar ik weet dat ze geen interesse heeft om het hele jaar te dubbelen. Dit seizoen heb ik geen vaste partner, dus was het mogelijk. Het is altijd fijn samen te spelen.We hebben al heel goeie teams verslagen. Wat ik het meeste apprecieer, is dat we hele goeie vriendinnen zijn en elkaar goed aanvullen, zij met haar forehand, ik met mijn backhand. Onze kracht is dat we complementair zijn en op en naast het terrein klikken.”