Natuurbrand Hoge Venen - Natuurbrand in Hoge Venen die 50 hectare in as legde, nog niet geblust

In de Hoge Venen is de natuurbrand nog altijd niet helemaal geblust. De helikopter van de federale politie die sinds vandaag/dinsdag wordt ingezet om de moeilijk bereikbare plaatsen te bereiken, volstaat niet om alle vlammen te blussen, zegt Francis Clothe, commandant van de hulpverleningszone van de Duitstalige Gemeenschap.

“Het weer speelt in ons nadeel. Zelfs als de vlammen binnen de zone van 200 hectare die we hebben afgebakend, blijven, dan nog blijft het vuur branden”, aldus Clothe.

De brand in het natuurgebied brak maandag rond 17.30 uur uit in de buurt van een wandelpad vlakbij de Belgisch-Duitse grens. Een groot aantal brandweerlieden uit België en Duitsland zijn aanwezig, net als de civiele bescherming. Ze besproeien preventief bepaalde zones, om te vermijden dat het vuur zou uitbreiden en meer biodiversiteitsgevoelige gebieden zou bereiken. Vijftig hectare natuur zou volledig in vlammen zijn opgegaan.