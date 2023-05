Primoz Roglic blijkt helderziend in opmerkelijk fragment en laat deur op kier voor Tour: “Je weet nooit wat er gebeurt”

Primoz Roglic werd dinsdag gevierd in Amsterdam. De Sloveense Giro-winnaar werd er in de bloemetjes gezet door Jumbo-Visma. En kreeg de logische vraag: Tour of niet?

Het was niet de eerste halte voor Roglic. Eerder passeerde hij ook al in onder anderen Hilversum en Den Bosch. “Het voelt alsof ik nog aan de 22ste of 23ste etappe bezig ben”, zei hij op het podium in aanwezigheid van de NOS. “De Tour? “Nee. Misschien. Ik weet het niet. Dat zou dan etappe nummer 55 worden. Ik wil nu graag naar huis, om alles wat er is gebeurd te laten bezinken. En om tijd door te brengen met mijn familie. En wie weet. Ik zeg altijd: je weet nooit wat er gebeurt in het leven, welke uitdagingen en kansen je krijgt... Maar over dat soort vragen wil ik nu niet nadenken.”

“Hij gaat straks naar Slovenië en daar zal ook heel veel op hem afkomen”, vult ploegleider Merijn Zeeman aan. “Hij is net ook weer vader geworden en heeft zijn baby weinig gezien, want hij is vanaf december bijna non-stop op pad geweest met het team om zich voor te bereiden op dit grote doel. Ik gun hem nu vooral rust en herstel. Maar hij moet daar zelf ook iets over vinden. Ik ben vandaag de hele dag op pad met hem, ik ga het hem zelf ook vragen.”

Jumbo-Visma deelde dinsdag ook een opmerkelijk fragment uit hun documentaire op Amazon Prime. Daarin vraagt Roglic of de ploeg na de Vuelta en de Tour ook de Giro al gewonnen heeft. Nee, is het antwoord op dat moment. “Dan doen we dat volgend jaar”, voorspelde de Sloveen correct.

Een deel van de Jumbo-Visma selectie zit momenteel op hoogtestage. Onder anderen Wout van Aert, Christophe Laporte, Steven Kruijswijk, Tiesj Benoot en Nathan Van Hooydonck bereiden er zich voor op de Tour, die op 1 juli van start gaat in Bilbao. Vorig jaar won de Nederlandse ploeg de Tour met kopman Jonas Vingegaard.