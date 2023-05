Onze tv-tips: een populair ziekenhuis, een geheim agent en de Tinder-moord

In the Line of Fire

Steengoede actiefilm met glansrollen voor Clint Eastwood en John Malkovich. Over geheim agent Frank Horrigan die het zichzelf nooit vergaf dat hij in 1963 in Dallas de moord op president Kennedy niet kon verhinderen. Aan de vooravond van zijn pensioen dreigt de geschiedenis zich te herhalen. Een psychopaat laat Horrigan weten dat hij de huidige president zal vermoorden.

Crimedocs: Social Media Murders

Een documentaire die wijst op de gevaren van online daten. De 23-jarige Molly werd vermoord door haar ex-vriend Joshua. De twee ontmoetten elkaar op Tinder en kregen een relatie. Maar het gedrag van Scott zorgde ervoor dat Molly de relatie beëindigde. Scott bleef haar via haar social media-accounts stalken en leugens over haar verspreiden. Deze docu onderzoekt hoe het zover kwam.

Medisch Centrum West

Voor het eerst sinds de jaren 90 weer te zien op de Vlaamse tv. Deze immens populaire Nederlandse ziekenhuissoap had in de beginjaren van VTM wekelijks meer dan 1 miljoen kijkers. De serie, onvermijdelijk gedateerd, werd volledig op locatie opgenomen in het toenmalige Zuiderzeeziekenhuis in Lelystad. Je leeft meteen mee met de patiënten en de perikelen van de artsen in het ziekenhuis. (tove)