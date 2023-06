Fertiliteitsarts Nathalie Dhont: “Voor koppels met een kinderwens is een wachttijd van meer dan een jaar moeilijk te verteren.” — © Raymond Lemmens

Genk

Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) in Genk is op zoek naar nieuwe eiceldonoren. “We zitten nu echt wel in een periode met bijna geen aanmeldingen van nieuwe donoren meer”, klinkt het. Er staan momenteel dertig vrouwen op de wachtlijst.