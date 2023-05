Van 1,5 miljard naar 42 miljoen: Vlaamse regering blijft bedrag van consultancy-kosten naar beneden bijstellen

Het bedrag dat de Vlaamse overheid uitgeeft aan consultancy-opdrachten blijft naar beneden bijgesteld worden. Volgens minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA) gaat het zelfs maar om 42 miljoen euro per jaar. Dat zei hij dinsdag bij een gedachtewisseling in het Vlaams Parlement.

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (cd&v) zorgde vorige week voor opschudding door te zeggen dat de Vlaams overheid sinds 2019 zo’n 1,5 miljard euro aan consultancy heeft uitgegeven. Een dag later stelde minister-president Jan Jambon (N-VA) dat bij tot 640 miljoen euro. Een gedetailleerde berekening komt er eind mei, beloofde hij.

Die krijgt intussen vorm. Diependaele legde dinsdag uit dat er bij het begin van de legislatuur voor werd gekozen om consultancy niet meer afzonderlijk weer te geven in de boeken, om de leesbaarheid te vergroten. Pas in 2021 werd er opnieuw afzonderlijk over gerapporteerd, omdat er vraag was naar de cijfers. Voor de eerste jaren van de legislatuur is het dus moeilijk om de bedragen te achterhalen. De eerder gedeelde gegevens zijn volgens de minister vervuild geraakt met zaken die niet onder consultancy in de strikte zin van het woord vallen, van drukwerk tot autokeuringen.

Sinds mei 2021 wordt er opnieuw afzonderlijk over consultancy gerapporteerd, onder drie codes: voor ICT, voor HR en voor overige opdrachten. In het - onvolledige - jaar 2021 werd daaraan 10 miljoen euro uitgegeven, gaf de minister dinsdag mee. In 2022 ging het om 42 miljoen euro en in het eerste kwartaal van 2023 om 10 miljoen.