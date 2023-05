Sociale media afzweren zoals Erik Van Looy, maakt dat je ook eenzamer?

Facebook, Instagram, Tiktok, Snapchat… sociale media-apps zijn alomtegenwoordig. Meer nog: ze brengen ons 24/7 in contact met familie, vrienden en (vage) kennissen. Filmmaker en presentator Erik Van Looy blijft er vooral van weg, zo zei hij in tv-programma Helden van het internet. Mist een mens in de huidige maatschappij dan niet ontzettend veel? En ligt eenzaamheid op de loer als je geen lid bent van de online community? Michel Walrave, professor communicatiewetenschappen aan de Universiteit Antwerpen en expert sociale media, legt het uit.