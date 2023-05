Knappe ereplaats voor Sil Van Daele in Omloop het Nieuwsblad: “Giro Next Gen nieuwe stap in mijn ontwikkeling als renner”

Volkegemnaar Sil Van Daele reed zondag een dijk van een koers op voor hem heel goed bekend terrein. “Of ik verwacht had dat dit erin zat? Misschien wel. De voorbije winter heb ik heel hard gewerkt. In de Carpathian Couriers Race eindigde ik in een zware rit zesde. Daar legde ik de basis voor de achtste plaats in het eindklassement. In het jongerenklassement strandde ik op de derde plaats. In Parijs-Roubaix (33ste) reed ik op een heel slecht moment lek toen ik nog in een kansrijke positie reed. Daar zat er zeker meer in. De Ardense Triptiek (24ste) bracht de bevestiging dat mijn conditie prima was. Met enig vertrouwen begon ik aan de Omloop het Nieuwsblad op mijn trainingsparcours. in de finale moest ik opboksen tegen de duo’s van het Lotto-Dstny Devo Team en Circus-ReUz-Technord. Dat ik het podium misliep, is het enige minpunt na een schitterende koers”, zegt Van Daele.

Voor Van Daele kan de dichte ereplaats in deze topwedstrijd de springplank betekenen naar meer. “Dit is inderdaad een leuke uitschieter. Toch ben ik er nog niet uit of het dit soort wedstrijden zijn die mijn voorkeur genieten. Ik ben nog aan het verkennen, maar de kennismaking is tot nu toe zeer goed meegevallen. Straks ben ik in Italië opnieuw aan ontdekken toe. Ik reed nooit eerder in Italië. In de aanloop naar de Giro Next Gent (11-18/6) rijden we nog twee voorbereidingswedstrijden in de laars. Ik weet niet wat ik daar mag van verwachten. Het niveau zal er zeer hoog zijn. De renners van het Soudal – Quick-Step Devo Team werken op dit ogenblik een hoogtestage af en zullen in de Baby-Giro de eerste viool spelen. Voor mij is het een leerschool. Ik moet mijn ogen de kost geven en proberen te bevestigen wat ik al eerder liet zien. Het vertrouwen dat de ploegleiding in mij stelt niet beschamen is de uitdaging. Als eerstejaars al mogen proeven van de Baby-Giro is mooi”, kijkt Sil vol vertrouwen naar de Italiaanse rittenkoers uit.