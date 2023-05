Lennert Van Eetvelt maakt (alweer) indruk in Franse klimkoers, olympisch kampioen Richard Carapaz wint na fameuze aanval

Richard Carapaz (30) pakte de zege op de Col de Valberg. De Ecuadoraan kwam solo aan en lijkt naar zijn beste vorm toe te groeien voor de Tour. De Oostenrijker Felix Gall kwam het dichtst bij hem in de buurt. Net daar achter spurtte Lennert Van Eetvelt (Lotto-Dstny) naar een knappe derde podiumplek in de Mercan’Tour Classic in Zuid-Frankrijk.

Al voor de 5de keer dit jaar mocht neo-prof Lennert Van Eetvelt (21) het podium beklimmen. Eind januari twee keer in evenveel dagen in de Trofeao Andratx en de Trofeo Serra de Tramuntana. Het voorbije weekend won hij zowel de voorlaatste als de laatste rit in de Alpes Isère Tour. Dat volstond ook ruimschoots voor het eindklassement. En lang moest Van Eetvelt niet wachten op zijn volgende ereplek. Dinsdagnamiddag spurtte hij in de laatste hectometers weg bij Lenny Martinez en Cristian Rodriguez om zich van de derde plek te verzekeren in de Mercan’Tour Classic Alpes-Maritimes. De neo-prof verkeert duidelijk in bloedvorm en verzilvert die nu al voor de derde wedstrijd op rij. “Mijn benen deden nochtans behoorlijk veel pijn aan het begin van de dag na de Alpes Isère Tour, maar ik voelde me klim na klim beter worden”, zei Van Eetvelt. “Een derde plaats is een mooi resultaat en ik ben ook erg blij met wat de ploeg liet zien. We hebben ons getoond. Deze podiumplek bewijst dat mijn trainingswerk van de voorbije weken in Tenerife loont en dat ik een stap vooruit heb gezet en me ook bij de profs in de kijker kan rijden.”

Opmaken voor Zwitserland

Zo klauwt de jonge Van Eetvelt hard terug nadat hij vanaf 21 april ruim een maand op non-actief moest gezet worden door zijn ploeg toen de Franse dopinginstantie AFLD hem om extra informatie vroeg omtrent het gebruik van een toegelaten neusspray. Van Eetvelt trekt nu kort naar de Sierra Nevada voor een hoogteprikkel en keert op 9 juni terug in de GP Aargau en betwist aansluitend ook de Ronde van Zwitserland. Aan het einde van het seizoen richt hij normaal gezien zijn pijlen op de Vuelta.

Carapaz reed op de slotklim weg van een klein pakketje renners en maakte het in zijn eentje af. De Oostenrijker Felix Gall bleef heel lang in de buurt, maar moest uiteindelijk toch plooien. Voor Carapaz was het na zijn Ecuadoraanse titel op de weg van begin 2023, zijn eerste overwinning sinds de Vuelta van vorig jaar waarin hij drie ritten wegkaapte.

Carapaz volgt op de erelijst van de Tour Classic Alpes-Maritimes de Deen Jakob Fuglsang op.

De uitslag: