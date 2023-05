Vrouw (30) toont opmerkelijke vondst op het strand: “Je kan het embryo zien, ik ben zó opgewonden”

Rebecca Linh (30) heeft een opmerkelijke vondst gedeeld met haar volgers op Tiktok. De Amerikaanse ontdekte op een strand Orange County een aangespoeld ei van een Californische stierkophaai. Het haaienei heeft de vorm van een kurkentrekker en ziet eruit alsof het van glas is gemaakt, maar eigenlijk is het zacht en kneedbaar, klinkt het in de video die al miljoenen keren werd bekeken. “En je kan het embryo zien”, aldus Rebecca die het ei weer probeert in het water te leggen zodat het kan uitkomen. “Ik ben zo opgewonden.”