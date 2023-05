School in Florida haalt beroemd gedicht uit basisschool-bibliotheek na klacht moeder over risico op “indoctrinatie”

Vorige week verschenen berichten in Amerikaanse media over een school in Florida die het gedicht ‘The Hill We Climb’ zou hebben verboden na een klacht van een ouder. Het beroemde gedicht, dat door auteur Amanda Gorman werd voorgelezen tijdens de inauguratie van Joe Biden, blijft evenwel beschikbaar op de school, maar wordt wel verplaatst naar de bibliotheek van de middelbare school.

In Florida worden steeds vaker boeken verboden. Gouverneur Ron DeSantis is de strijd aangegaan met het ‘woke’-gedachtegoed, in zijn ogen een bedreiging voor het conservatieve Amerika. De berichten dat het gedicht van Amanda Gorman verboden zou worden in een basisschool, geraakten dan ook snel verspreid. Gorman (25) reageerde zelf in een verklaring op Twitter. Ze zei “ontdaan” te zijn door de beslissing, en schreef dat vooral “queer en niet-witte auteurs” het slachtoffer worden van censuur.

Maar het bericht blijkt dus niet helemaal kloppen. Volgens een factcheck van de Amerikaanse website Snopes was er op 29 maart wel degelijk een klacht binnengekomen van een moeder die zich zorgen maakte over het boek. De moeder noemde het gedicht “niet educatief” en zei dat het indirecte haatboodschappen bevatte die “verwarring kon veroorzaken en leerlingen kon indoctrineren”. Haar klacht had ook betrekking op nog vier andere boeken. De moeder wilde alle vijf boeken laten verwijderen uit de schoolbibliotheek.

De scholengroep Miami-Dade County Public Schools hield daarop een vergadering om de klacht te bespreken, maar besloot om niet in te gaan op haar verzoek. Er werd geoordeeld dat ‘The Hill We Climb’ wel degelijk educatieve waarde heeft. Ook de andere boeken werden niet verwijderd uit de bibliotheek. Wel werden sommige boeken verplaatst naar een andere sectie. Zo ook het boek waar het gedicht van Gorman in te lezen is: het boek is nu alleen nog te vinden op de afdeling van de middelbare school. Al wil dat niet zeggen dat een leerling van de basisschool het boek niet meer kan uitlenen.

Op 24 mei verscheen een bericht op onze website dat het boek werd verboden in de basisschool. We baseerden ons daarvoor op een bericht van Belga en enkele Amerikaanse nieuwssites. Op basis van een factcheck van de Amerikaanse website Snopes en verder onderzoek door onze eigen redactie pasten we het artikel aan op 30 mei.