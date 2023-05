Twee Iraanse journalisten voor de rechtbank na verslaggeving over Mahsa Amini

Op Twitter bevestigde de echtgenoot van Hamedi dat zij dinsdag voor de rechtbank moet verschijnen. Het proces tegen Mohammadi is maandag al van start gegaan. Beide rechtszaken zijn niet toegankelijk voor publiek en de precieze aanklacht is onbekend. De kranten waarvoor de vrouwen werken blijven hun schuld ten stelligste ontkennen.

Mohammadi’s advocaat haalde uit naar het proces in een artikel van de krant Hammihan. Hij beweert dat de verdediging niet genoeg tijd heeft gekregen om zich voor te bereiden. Bovendien mocht hij aan het begin van het proces niet worden gehoord. Verder hekelen de advocaten dat de zaak voorkomt in een revolutionaire rechtbank. Die werken buiten het gewone gerecht en hebben als taak de islamitische revolutie te bewaken. Zij eisen een proces voor een strafhof, dat ook openbaar zou moeten zijn.

Doodstraf

De vrees voor zware straffen is groot. Op propaganda tegen de staat kan een gevangenisstraf van enkele jaren staan. Als de journalisten schuldig worden bevonden aan spionage kan de doodstraf volgen.

Mahsa Amini stierf op 22-jarige leeftijd in september 2022 nadat ze door de zedenpolitie in Teheran was opgepakt. Sinds haar dood wordt het land overspoeld met protesten en manifestaties tegen het regime dat al sinds 1979 aan de macht is in Iran.

Journalist Nilufar Hamedi werd kort na het nieuws over de dood van Amini gearresteerd. Elaheh Mohammadi werd gearresteerd nadat ze verslag had gedaan van de begrafenis van de Koerdische vrouw. Beiden ontvingen begin mei bij verstek de UNESCO-prijs voor de persvrijheid.