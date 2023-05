Rusland heeft 1,5 miljoen paspoorten uitgedeeld in bezette gebieden in Oekraïne

Michail Misjoestin — © via REUTERS

Rusland heeft al 1,5 miljoen paspoorten uitgereikt aan inwoners van bezette gebieden in Oekraïne. Dat heeft de Russische eerste minister Michail Misjoestin dinsdag meegedeeld. Het uitdelen van Russische paspoorten wordt beschouwd als een strategie van Moskou om die gebieden steviger in zijn greep te krijgen.

In september vorig jaar had Rusland illegaal de annexatie aangekondigd van Donetsk, Loehansk, Cherson en Zaporizja, vier Oekraïense regio’s die gedeeltelijk door het Russische leger worden gecontroleerd. Sindsdien hebben bijna anderhalf miljoen mensen uit die regio’s een Russisch paspoort gekregen, zo beklemtoont Misjoestin op een regeringsvergadering. Hij roept de inwoners van die gebieden ook op “om de reële veranderingen in de steden en dorpen te voelen”, voornamelijk op het vlak van wederopbouw, werk en de kansen op onderwijs.

Inwoners van de Oekraïense regio’s hadden al aan journalisten verklaard dat ze onder druk worden gezet om de Russische paspoorten aan te nemen. Het document is noodzakelijk geworden bij de uitvoering van een hele reeks administratieve procedures.

Rusland had eerder al jarenlang Russische paspoorten uitgedeeld aan inwoners van de Oost-Oekraïense regio’s die door pro-Russische separatisten worden gecontroleerd. Moskou heeft diezelfde strategie ook toegepast op de Krim en in separatistische gebieden in Georgië en Moldavië.

Kiev zegt dat Rusland de paspoorten uitdeelt om de zogenaamde missie ter bescherming van Russisch-sprekenden in Oekraïne te kunnen rechtvaardigen.