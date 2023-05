Einde van de soap: Juventus aanvaardt puntenaftrek en krijgt fikse boete voor financieel gesjoemel

Verschillende bestuurders van de Oude Dame, onder wie voormalig sportief directeur Fabio Paratici en voormalig vicevoorzitter Pavel Nedved, onderhandelden met het openbaar ministerie over hun straf, waardoor Juve nu niet meer in beroep gaat tegen de straf van tien punten aftrek die het begin dit jaar had gekregen.

In een verklaring bevestigde Juventus opnieuw “de correctheid van zijn acties en de soliditeit van zijn verdedigingsargumenten” en legde het uit dat “de afwikkeling van alle procedures, die door de FIGC opgestart zijn, de club in staat stelt een zeker resultaat te bereiken, waardoor een einde komt aan de instabiele periode. Hierdoor kunnen het management, de coach en de spelers zich concentreren op het volgende seizoen.” Voormalig Juventus-voorzitter Andrea Agnelli, die in januari ontslag nam, kwam niet tot een akkoord met het openbaar ministerie van de Italiaanse voetbalbond en kent op 15 juni zijn straf.

© AP

Vorige maand oordeelde het Italiaans Olympisch Comité dat de zaak herbekeken moest worden, waarop Juventus zijn punten voorlopig terugkreeg. Door de puntenaftrek is Juve van de tweede naar de zevende plaats in de Serie A teruggezakt, een plaats die recht geeft op een ticket voor de Conference League van volgend seizoen. Het kan weliswaar op de laatste speeldag nog oprukken naar een vijfde of zesde plek, zodat het opnieuw in de Europa League kan aantreden.

Juventus moet boeten omdat het zich schuldig maakte aan het creëren van meerwaarden bij spelerstransfers. Ook zou Juventus in het geheim spelers hebben uitbetaald tijdens de eerste maanden van de coronacrisis. Dat terwijl de club meldde dat alle spelers vier maanden aan salaris hadden ingeleverd.