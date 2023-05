Beer sluipt bakkerijgarage binnen en smult van bestelling cupcakes: “Wij zijn veilig, maar onze cupcakes niet”

Ze smeren misschien geen broodjes, maar cupcakes eten beren wel graag. Dat ontdekte bakkerij Taste by Spellbound uit Avon, Connecticut in de Verenigde Staten afgelopen week. Een werknemer van de bakkerij was een lading van de desserts voor levering aan het inladen toen ze plots een beer in de garage zag staan. In paniek liep ze de zaak in om hulp te zoeken en toen greep de hongerige beer zijn kans. Hij sleurde een doos cupcakes naar buiten en begon ervan te smullen.