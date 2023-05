Jurysamenstelling gestart voor proces rond moord op Ilse Uyttersprot

Het Gentse hof van assisen is dinsdagnamiddag gestart met de samenstelling van de jury voor het proces van Jurgen Demesmaeker. De 52-jarige man wordt beschuldigd van moord in 2020 op zijn 53-jarige vriendin Ilse Uyttersprot, CD&V-politica en voormalig burgemeester van Aalst.

De feiten vonden plaats op 4 augustus 2020 in het appartement van Demesmaeker in de Meuleschettestraat in Aalst. Rond 08.30 uur meldde de man, die toen al een drietal maanden een relatie had met Uyttersprot, zich bij de lokale politie. Hij zei dat hij zijn vriendin het hoofd had ingeslagen met een hamer en gaf zijn sleutels aan de politie, die in zijn appartement het levenloze lichaam van de politica vond. Uit de autopsie bleek dat ze stierf aan een zwaar hersentrauma veroorzaakt door een zestal slagen.

LEES OOK. Mannen die hun vrouw vermoorden, volgen bijna altijd dezelfde 8 fases: “Te weinig mensen kennen de risicofactoren” (+)

Demesmaeker verklaarde dat hij met een depressie kampte, financiële problemen kende, en dat hij het extra moeilijk had tijdens de coronaperiode. Volgens Demesmaeker wou Uyttersprot met hem naar buiten treden, maar koppelde ze daar voorwaarden aan wegens haar politieke functie. Hij moest volgens haar snel beter worden en dat zou voor conflicten gezorgd hebben.

In zijn eerste verhoor verklaarde hij dat Uyttersprot de relatie zou verbreken als ze geen beterschap zag, en dat hij zich onder druk gezet voelde. Toen Uyttersprot die avond bij hem kwam, hadden ze ruzie, maar daarna hadden ze seks en gingen ze slapen. Demesmaeker stelt dat hij de volgende morgen rond 8 uur wakker werd door het alarm van de gsm van Uyttersprot, maar dat ze de wekker afzette en verder sliep. Hij zegt dat hij schrik had dat zijn vriendin hem verder onder druk zou zetten, dat hij naar de berging ging en een klauwhamer uit zijn materiaalkoffer nam, en haar daarmee zes keer op het hoofd sloeg.

LEES OOK. Eerst tanden poetsen en gel in zijn haar, dan naar de politie: zo ging het eraan toe de uren na de moord op Ilse Uyttersprot (+)

Demesmaeker moet zich voor het assisenhof verantwoorden voor moord, maar de jury zal moeten beslissen over de exacte kwalificatie van de feiten. Assisenvoorzitter Bart Meganck ondervraagt momenteel de kandidaat-juryleden. Daarna worden de twaalf gezworenen en de plaatsvervangende juryleden uitgeloot. De meeste opgeroepen personen vragen geen vrijstelling en tonen zich bereid te zetelen.

Het proces ten gronde start vrijdagmorgen 2 juni. Dan wordt Demesmaeker ook verhoord door de voorzitter. De beschuldigde is dinsdagnamiddag aanwezig, maar behalve om zijn identiteit vast te stellen kwam hij niet aan het woord.

Vanaf maandag 5 juni tot en met vrijdag 9 juni worden 79 getuigen verhoord. “Als er geen onverwachte omstandigheden opduiken, zal de uitspraak de maandag daarop of eventueel de dinsdag vallen”, gaf de voorzitter de kandidaat-juryleden mee.