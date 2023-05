Doodverklaarde Duitse miljardair leeft mogelijk ondergedoken in Rusland

Een vermiste Duitse miljonair, die al doodverklaard was, leeft misschien toch nog. Volgens nieuwe aanwijzingen zou hij ondergedoken zijn in Rusland.

De Duitse zakenman Karl-Erivan Haub, mede-eigenaar van supermarktketen Tengelmann, ging in april 2018 skiën op de Klein Matterhorn om te trainen voor de race Patrouille Des Glaciers. Hij raakte toen vermist en is nooit teruggevonden. Daarom werd hij in 2021 doodverklaard. In de officiële verklaring staat dat hij door een ongeluk gestorven is.

Toch werd al vanaf het begin getwijfeld of Haub echt verongelukt was. Ondanks het feit dat er een van de grootste zoekacties van Zwitserland werd gehouden, werd geen spoor gevonden van de miljardair, zelfs geen handschoenen, muts of andere skikleding. Ook de familie schatte dat de kans dat hij een ongeval had gekregen niet hoger was dan 5 procent, blijkt uit documenten die familieleden onlangs hebben gegeven aan de Duitse televisiezender RTL. Haub was namelijk een ervaren skiër en kende het gebied goed.

Nu zijn er nieuwe aanwijzingen die erop wijzen dat Haub nog leeft en onderduikt in Rusland. Het Duitse weekblad Stern zou namelijk een foto uit 2021 van Haub hebben gekregen van de Russische geheime dienst. Hierop is hij zeer waarschijnlijk in Moskou te zien. De kwaliteit van de foto is goed en volgens gezichtsherkenningssoftware komt de foto voor 90 procent overeen met eerdere beelden van de miljardair.

Supermarkten in Rusland

Zijn belgeschiedenis laat ook een band met Rusland zien. De nacht ervoor had Haub nog gebeld met Veronika E., een Russische vrouw die werkte voor de Russische federale dienst FSB. Hij zou een innige band met haar hebben. Ook bezocht hij Rusland vaak, zowel privé als voor zaken. Daarnaast had Haub plannen om supermarkten in Rusland te openen. Volgens Stern deed hij voor de financiering hiervoor zaken met bankiers van de “meest criminele bank van Rusland”. Een joint venture, waarvoor de miljardair 42,5 miljoen euro vanuit zijn supermarktketen wilde investeren, mislukte echter.

De zaak wordt nog vreemder. Zijn zoon Christian schakelde na de verdwijning van Haub een voormalig Stasi-agent in om hem op te zoeken, maar een anonieme beller zou hen volgens Stern hebben overtuigd om de zoektocht te staken. Hierdoor en door de andere aanwijzingen heroverweegt de aanklager in Keulen de doodverklaring van de miljardair.