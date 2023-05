OPROEP. Spannendste titelstrijd ooit: wij zoeken Limburgse Antwerp- of Union-supporters

Wie van de drie: niet één, twee maar drie ploegen maken nog kans om zondag kampioen te worden. In Limburg kloppen heel wat blauw-wit harten voor KRC Genk. Het Belang van Limburg zoekt Limburgers die supporteren voor de andere twee kanshebbers: Antwerp of Union.

Zondag kent de spannendste titelstrijd ooit zijn einde. Naast Antwerp en Union maakt ook KRC Genk nog steeds kans om Belgisch kampioen te worden. Als ze thuis winnen tegen Antwerp, én als Union níet wint. In Limburg wordt massaal voor KRC Genk gesupporterd. Toch zijn er ook Limburgers die voor één van de andere kanshebbers zijn. Ben of ken jij een Antwerp-supporter uit Limburg? Of ben je een Limburgse Union-supporter? Laat het ons hier weten.