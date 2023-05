Supermarktketen Lidl prijkt vanaf de Tour als hoofdsponsor op shirts Stuyven en Nys

De Duitse supermarktketen Lidl met 323 filialen in België en Luxemburg, gaat straks als hoofdsponsor in zee met wielerteam Trek. Die Amerikaanse fietsenbouwer zet een stapje terug als co-sponsor en vanaf de Tourstart, luister het team van Jasper Stuyven en Thibau Nys naar de naam ‘Lidl-Trek’.

Lidl was al actief in het wielrennen. In het verleden prijkten ze ook al – zij het op de mouwtjes – op de shirts van de renners van Quick-Step. Lidl is ook één van de partners van Flanders Classics dat onder meer de Ronde van Vlaanderen, Gent-Wevelgem en de Omloop Het Nieuwsblad organiseert. Nu vergroot Lidl dus haar engagement in de wielersport door hoofdsponsor te worden van zowel de World Tour-formatie bij de mannen als de vrouwen.

Vanaf de Tour en Giro

Bij de heren zijn voormalig wereldkampioen Mads Pedersen, Milaan-Sanremo-winnaar Jasper Stuyven, Bauke Mollema, Quinn Simmons en aanstormend talent Thibau Nys de grootste namen van de ploeg. Zij zullen vanaf de Tourstart op 1 juli in Bilbao in de nieuwe kleuren gehuld worden. Bij de dames zijn Elisa Longo Borghini, ex-wereldkampioenen Elisa Balsamo en Lizzie Deignan samen met de Nederlandse vrouwen Shirin Van Anrooij en Lucinda Brand de spilfiguren van het team. Zij starten één dag voor de mannen aan de Giro d’Italia in hun nieuwe outfit.