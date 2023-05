Op dertienjarige leeftijd nog op straat gezet door zijn moeder, nu dé revelatie in de NBA play-offs: wie is Miami Heat- sensatie Jimmy Butler?

De afgelopen dagen regende het aan spektakel in de play-offs. Denver Nuggets haalde voor het eerst in haar geschiedenis de NBA- finale, LeBron James overweegt om de basketbalschoenen aan de haak te hangen na het nieuwe mislopen van bovengenoemde finale en Miami Heat blijft vriend en vijand verbazen met een nieuwe stunt tegen Boston Celtics (4-3). Een eerste NBA- titel in tien jaar ligt voor het grijpen. Auteur van dit bravourestukje: Jimmy Butler. Een paar jaar geleden was de toekomst van de Amerikaan nog hoogst onzeker, maar nu is the sky the limit voor de speler van The Heat.