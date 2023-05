Regisseur Martin Scorsese (80) kondigt nieuwe film aan over Jezus na bezoek aan paus Franciscus

Scorsese, onder meer bekend van films als Taxi Driver, The Wolf of Wall Street en The Departed, reist momenteel door Italië nadat hij aanwezig was op het filmfestival van Cannes. Afgelopen weekend was hij in Rome te vinden, meer bepaald in Vaticaanstad.

Scorsese was aanwezig op een conferentie genaamd ‘The Global Aesthetics of the Catholic Imagination’, waar hij sprak over zijn eigen, controversiële epos The Last Temptation of Christ uit 1988, maar ook over “de volgende stap in zijn onderzoek naar Jezus”. Na de conferentie ging hij, samen met zijn vrouw Helen Morris, nog op privéaudiëntie bij paus Franciscus.

Nieuwe film

Volgens nieuwswebsite Variety heeft Scorsese intussen bevestigd dat hij aan een nieuwe film werkt over Jezus. “Ik heb gereageerd op de oproep van de paus aan kunstenaars op de enige manier die ik ken: door een scenario te bedenken en te schrijven voor een film over Jezus”, aldus de regisseur, volgens verschillende media. “En ik sta op het punt om die te gaan maken.” De manager van Scorsese, Rick Yorn, reageerde nog niet op de aankondiging van dat plan, een officiële bevestiging blijft dus nog uit.

Tijdens het filmfestival van Cannes stelde Scorsese zijn jongste prent voor: Killers of the flower. Een westerncrimi van liefst 3 uur en 26 minuten, en die wordt al meteen getipt als een Oscar-kandidaat. Bij de première kon de regisseur rekenen op een negen minuten durende staande ovatie.