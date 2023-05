Baue en Kaat redden vier eendenkuikens in Riemst

Baue kon de eerste twee eendenkuikens snel in veiligheid brengen waarop mama eend met de twee kleintjes vertrok. De twee andere eendenkuikens kregen Baue en Kaat niet meteen te pakken, ze waren verder in de riolering afgedreven. Ondertussen moest Baue vertrekken om zijn café te openen terwijl Kaat meteen naar de winkel trok om een visnet en eendenvoer te kopen. Ze keerde onmiddellijk terug naar de plaats van onheil. Na vier uur slaagde zij erin om ook de twee andere eendenkuikens te bevrijden. Mama eend was nergens meer te bespeuren, dus nam Kaat de kuikentjes mee naar huis. Ze kregen ook meteen al een naam, Lilo en Stitch. Omdat het het verlengde Pinksterweekend was en de winkels gesloten waren, verbleven ze in het weekend in een kartonnen doos, maar dinsdag ging Kaat een konijnenkooi kopen zodat de eendenkuikens meer ruimte hebben. Wanneer ze groot genoeg zijn, gaan ze kijken waar er een poel in de buurt is om ze vrij te laten. Wie weet, misschien worden ze wel ooit herenigd met mama eend.