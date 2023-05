Brigitta Callens praat voor het eerst over nieuwe liefde Filip: “Een warme family-man”

Brigitta Callens (42), het mooiste meisje van ons land in 1999, is na lange tijd weer verliefd. Op Filip Tsjoen, een streekgenoot die ze sinds haar kindertijd kent. “Diepgaande gesprekken zijn de sleutel van onze relatie. Dat kan enkel tussen mensen met veel levenservaring”, zegt ze aan onze krant.

“Ik trek een volle lijn onder het verleden en ik wil daar niet meer mee geassocieerd worden.” Dat verleden: dat is dan vooral de periode na haar verkiezing tot Miss België. Ze had een relatie met Zillion-baas Frank Verstraeten en ze stonden na een homejacking in 2000 op alle voorpagina’s. Vorig jaar weigerde ze mee te werken aan de film over de Antwerpse discotheek. De afgelopen jaren leefde ze ver weg van de spotlights in het buitenland.

(Lees verder onder de foto)

Eindelijk weer verliefd: Brigitta Callens en Filip.

Maar Brigitta Callens is weer thuis in de Vlaamse Ardennen. “De mooiste streek van de wereld”, noemt ze dat zelf. “In 2020 is mijn papa overleden. Dat ontzettend trieste moment heeft iets prachtigs opgeleverd. Ik zag er voor het eerst sinds héél lang Filip terug. Hij kon het heel goed met mijn papa vinden. Hij heeft in zijn laatste maanden ontzettend veel met hem gepraat en mijn mama bijgestaan. Nu nog steeds.” Na de begrafenis hielden de twee, die elkaar al sinds hun jeugdjaren kennen, contact. “Maar dat was niet fysiek, want ik woonde in het buitenland.” Wat ze daar deed: dat laat ze in het midden. “Het mag allemaal wat mysterieus blijven. Mijn leven is naar de buitenwereld een beetje een enigma, en zo wil ik het houden.”

(Lees verder onder de foto)

Van het leven genieten ze het hardst in de boot op de Leie.

Toen ze vorig jaar terugkeerde naar ons land, werd het contact met Filip intenser. Tsjoen is een ondernemer uit Oudenaarde. Hij doet sanitair, badkamerrenovaties en installeert warmtepompen. “Ik bewonder zijn ondernemerschap heel hard. Werken, werken, werken. Maar het is vooral een enorm warme family-man. Samen ontbijten, ’s middags samen aan tafel zitten: dat soort dingen zijn heel belangrijk. Heel trouw en heel loyaal.” En ontzettend veel humor, dat heeft hij ook. “We plagen elkaar constant. Dat houdt onze relatie levendig.”

(Lees verder onder de foto)

Gezellig thuis met Filip en zijn twee dochters: het nieuwe levens zoals het bij Brigitta Callens is.

“Ik leid nu het leven zoals het is. Met gelukkig meer ups dan de downs die ik gekend heb. Filip en ik hebben allebei een traject van moeilijkheden achter de rug. Zoals wellicht iedereen, en dat is niet erg. Dat zorgt ervoor dat we héél diepgaande gesprekken kunnen hebben. Ze zijn de sleutel van onze relatie. Dat kan enkel tussen mensen die heel veel levenservaring hebben. Dat we ernaast ook kunnen genieten van het leven, maakt het enkel mooier.” Langs de Leie, op de boot bijvoorbeeld.

(Lees verder onder de foto)

Wat de toekomst brengt? “Ik weet het niet. Wie wel? We leven in het nu. De spotlights zoek ik alleszins niet meer actief op, maar je weet nooit wat er zich aandient. De afgelopen jaren heb ik ontzettend veel zaken geweigerd. Ik ben wel altijd een creatieve bij. Ik ben bezig aan een levensproject, waar ik nog niets kan over vertellen. Het gaat over talenten die men nog niet echt van me kent.” Intussen denkt ze ook mee in het bedrijf van Filip: “Door mijn vele reizen heb ik kennis mogen maken met zo veel verschillende badkamer-rituelen. Daar is ook hier enorm veel mee te doen.”

Filip Tsjoen heeft twee prachtige tienermeisjes. Een kindje samen? “Who knows? Maar ik ben ook al 42. Je mag het weten: onder mijn bruine lokken zit eigenlijk volledig verzilverd haar. (lacht) Ik kan het best allemaal relativeren: ik ben grijs en wijs.”