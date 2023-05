Zuid-Afrika verleent Poetin diplomatieke onschendbaarheid voor top in Kaapstad

De immuniteit geldt voor twee bijeenkomsten van de BRICS-landen (Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika). Op 1 en 2 juni komen de ministers van Buitenlandse Zaken zaken in Kaapstad samen. Van 22 tot 24 augustus staat ook een top met de staatshoofden gepland. De verwachting is dan ook dat Vladimir Poetin in augustus naar Zuid-Afrika zal afzakken, al is zijn komst nog niet officieel bevestigd.

In maart had het Internationaal Strafhof in Den Haag een internationaal aanhoudingsbevel tegen Poetin uitgeschreven, vanwege oorlogsmisdaden die gepleegd zouden zijn in Oekraïne. In principe zou Zuid-Afrika, als lid van het Internationaal Strafhof, Poetin moeten arresteren bij zijn aankomst in het land.

Volgens het Zuid-Afrikaanse ministerie van Internationale Betrekking is de toekenning van de onschendbaarheid een standaardprocedure “die we toepassen voor alle internationale conferenties die in Zuid-Afrika worden gehouden”, zo staat in een mededeling. “De onschenbaarheden gelden voor de conferentie en niet voor specifieke personen. Ze zijn bedoeld om de conferentie en haar deelnemers voor de duur van de conferentie te beschermen.”