De Lijn telt 13 procent minder passagiers dan voor corona

Directeur-generaal Ann Schoubs noemde 2022 “een beetje een dubbel” jaar. Tegenover positieve elementen zoals de terugkeer van de reizigers (met 41 procent meer ritten dan in 2021) stonden chauffeurstekorten, waardoor het aantal geschrapte ritten piekte tot meer dan 3 procent in juli 2022.

Sindsdien verhoogde De Lijn de aanwervingsinspanningen en in de eerste maanden van 2023 daalde het aantal geschrapte ritten tot een normaal niveau van 0,67 procent. Dit jaar zoekt De Lijn 900 chauffeurs, waarvan er eind april zowat 330 waren gevonden.

Andere gewoontes

Wat de reizigers betreft, denkt Schoubs niet dat De Lijn alle klanten van voor de coronacrisis kan terugwinnen. Sommigen hebben sindsdien immers andere gewoontes aangekweekt. Ze gaan bijvoorbeeld met de fiets naar het werk. Voor telewerkers wordt er wel gedacht aan flexibele abonnementen. Tegelijkertijd benadrukte bestuursvoorzitter Johan Sauwens dat er wel heel wat nieuwe reizigers aangetrokken kunnen worden. Denk aan mensen die op zoek gaan naar een alternatief voor de aankoop van een (dure) elektrische auto.

De Lijn leed vorig jaar een verlies van 11,7 miljoen euro. Dat is uitzonderlijk, want voorheen mocht de openbaarvervoermaatschappij niet in het rood gaan. In het nieuwe openbaredienstencontract dat vorig jaar afgesloten werd met de Vlaamse regering, staat dat dat in 2022 en 2023 wel mogelijk is. “We moeten nu bepaalde investeringen doen, bijvoorbeeld in software, om op termijn efficiënter te kunnen werken”, zei Schoubs daarover.

Dit jaar is het uitkijken naar de invoering van de eerste grote fase van de basisbereikbaarheid in juli. De komende maand moeten er daarvoor aanpassingen gebeuren aan 60.000 bushaltes.