Europese Commissie maakt zich zorgen over nieuwe Poolse wet tegen Russische invloed

De Europese Commissie is “bijzonder bezorgd” over de oprichting van een speciale commissie in Polen die de macht krijgt om mensen uit te sluiten van een openbaar ambt zonder dat ze naar de rechter kunnen stappen. Dat heeft eurocommissaris voor Justitie Didier Reynders dinsdag in Brussel aangegeven. Hij zal indien nodig “niet aarzelen om maatregelen te nemen”.

In Polen zette president Andrzej Duda maandag zijn handtekening onder een wet die de “Russische invloed” in het land moet bestrijden. De wet voorziet in de oprichting van een speciale commissie die moet onderzoeken of mensen in een openbaar ambt de voorbije vijftien jaar onder Russische invloed hebben gehandeld en beslissingen hebben genomen die de veiligheid van Polen schade hebben toegebracht.

“We zijn bijzonder bezorgd over de goedkeuring van een nieuwe wet in Polen over de oprichting van een speciale commissie die in staat is om mensen hun recht te ontnemen om verkozen te worden voor een openbaar ambt”, stelde Reynders. Volgens hem zal de Commissie “indien nodig niet aarzelen om maatregelen te nemen, want het is onmogelijk om zo’n systeem in te voeren zonder echte toegang tot een onafhankelijke rechter”.

Andrzej Duda — © REUTERS

Beïnvloeding verkiezingen

Ook de Verenigde Staten stellen zich vragen bij de wet. Die “zou op onrechtmatige manier kunnen gebruikt worden om vrije en eerlijke verkiezingen in Polen te beïnvloeden”, zo stelde het ministerie van Buitenlandse Zaken in een persmededeling. Washington deelt “de bezorgdheden van tal van waarnemers, volgens dewelke deze wet (...) gebruikt kan worden om zonder reguliere procedure kandidaturen van politici van de oppositie te blokkeren”.

De conservatief-nationalistische regering in Warschau, een trouwe bondgenoot van Oekraïne, ontkent dat de commissie “een politieke strijd” wil voeren. “De commissie heeft niet tot taak om verkiezingen te beïnvloeden of de keuze van burgers te beperken. Ze is bedoeld om verleden en huidige Sovjetinvloeden in Polen te onderzoeken. Die moeten onthuld en veroordeeld worden”, verklaarde viceminister van Buitenlandse Zaken Arkadiusz Mularczyk.

Wet-Tusk

De Poolse oppositie is niet gerustgesteld. Die heeft de wet omgedoopt tot de wet-Tusk, naar de oud-voorzitter van de Europese Raad en de leider van de liberale partij Burgerplatform, Donald Tusk. Dit najaar vinden in Polen parlementsverkiezingen plaats en de oppositie meent dat de wet dient om de tegenstanders van de regering in diskrediet te brengen en te verhinderen dat Tusk de stembusgang wint.

Polen is al meermaals veroordeeld door het Europese Hof van Justitie voor hervormingen die de onafhankelijkheid van het gerecht ondermijnen. Reynders sprak zijn ongerustheid over de nieuwe wet uit voor aanvang van een vergadering van de ministers van Europese Zaken, die dinsdag in Brussel nota bene nieuwe hoorzittingen houden over de stand van de rechtsstaat in Polen en Hongarije.

De hoorzittingen vinden plaats in het kader van artikel 7 van het Europese verdrag, dat moet verzekeren dat de lidstaten de fundamentele waarden van de Europese Unie respecteren. Dat kan in in theorie leiden tot de opschorting van het stemrecht van beide landen, maar de procedure zit al jarenlang muurvast vanwege de unanimiteitsregel.