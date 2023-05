Vierde lichaam gevonden na zinken van migrantenboot voor Mykonos, nog elf mensen vermist

Vier dagen nadat een bootje met minstens zeventien migranten was gezonken ten noordoosten van het Griekse eiland Mykonos is een vierde lichaam gevonden. Dat meldt de Griekse kustwacht. Nog zeker elf mensen zijn vermist.

Donderdag meldde de kustwacht al drie overleden migranten, onder wie twee vrouwen en een man. Het vierde slachtoffer was een vrouw. Haar lichaam werd aangetroffen op de ruwe kustlijn van het eiland Antiparos, op zowat 45 kilometer afstand van de schipbreuk. Ze werd geïdentificeerd door familie.

Volgens de overlevenden was de groep donderdag vertrokken aan de Turkse kust. Diezelfde dag kapseisde het bootje. Wat daarvoor de oorzaak is, weet de kustwacht nog niet. Omdat twee inzittenden tegenstrijdige informatie geven, is niet duidelijk hoeveel personen precies aan boord waren.

Smokkelaars proberen sinds enkele maanden steeds vaker om vanuit Turkije rechtstreeks de oversteek te maken naar Italië of Griekenland. Daarbij gaan velen de zee op in overvolle, onveilige vaartuigen. Volgens cijfers van de Verenigde Naties lieten zeker 326 mensen het leven in de regio vorig jaar. Naar alle waarschijnlijkheid ligt dat aantal in werkelijkheid nog veel hoger.