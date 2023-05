Trends voor op je tenen: met deze nagellak zijn je voeten klaar voor de zomer

Niets zo zomers als een paar mooie sandalen en nagellak die je tenen een frisse look geven. Zit je tegenwoordig nog on trend met vuurrode teennagels? Of mag het iets zachter zijn? Wij zetten de hipste kleuren van het moment op een rij, ter inspiratie voor je eigen pedicure.

Lavendelfris

Trendbureau WGSN en Coloro, een autoriteit op het gebied van kleur, hebben de zachte violettint uitgeroepen tot kleur van het jaar 2023. Met lavendel kan je de bal komende zomer dus niet misslaan. Werk af met een shiny toplaag om je mani- of pedicure een futuristische twist te geven.

Essie - 9,99 euro via Bol.com

Chroom zonder schroom

Dankzij de glazed donut-nagels van Hailey Bieber werd een chromen afwerking een van de meest bepalende nageltrends van 2022. Wat experts ter zake betreft, zal de obsessie zich voortzetten in 2023. Wie voor chromé nagels kiest, mag zeker zijn: het resultaat ziet er intergalactisch cool uit.

LEES OOK:

Zilverkleurige nagellak - 6,99 euro bij Yves Rocher

Chocoladebruin

Bruin wordt misschien meer geassocieerd met herfstbladeren, maar volgens WGSN zal het in 2023 trending zijn op je nagels. Terwijl gouden karameltinten en zachte, op de woestijn geïnspireerde schakeringen, later dit jaar hun gloriemoment zullen beleven, doen diepe chocoladetinten het nu al goed.

Nails inc. - 8 euro via Zalando.be -

(Gif)groen

Toegegeven: aantrekkelijk klinkt gifgroen niet, maar de tint houdt volgens kenners het midden tussen pittig en pastel. Een fashionable keuze voor wie twijfelt tussen beide uitersten, dus. Niets tegen een vleugje groen, maar toch liever niet te fel? Dan is jade een optie. Pastelkleuren die op de natuur zijn geïnspireerd, zijn helemaal in. Victoria Beckham bewees trouwens al dat jade fantastisch combineert met koraal.

Opi - 12,80 euro via Zalando.be / Chanel - 35,50 euro bij Ici Paris XL

Gebroken wit

Witte nagels kunnen er hard en onflatteus uitzien (lees: alsof je ze met Tipp-ex hebt gelakt), maar gebroken witte en crèmekleurige tinten met een gele ondertoon zijn veel verfijnder en flatteren een breed scala aan huidtinten. De neutrale tint past bij de clean girl-esthetiek waar iedereen nu zo enthousiast over is. Niet onbelangrijk: het juiste wit ziet er goed uit op elke nagellengte en -vorm.

Dior- 31,50 euro via DeBijenkorf.be

Van oranje

Vergeet rood, vergeet feloranje. Zachtoranje kleuren, eveneens op de natuur geïnspireerd, zijn hot. Zie het als een zonsopgang- of ondergang op de toppen van je tenen. Oranje blijkt verrassend veelzijdig: het matcht machtig mooi met onder meer roze en bruin.

Manicurist Paris - 14 euro via Manicurist.com

Een streepje blauw

Een volledig blauwe nagel is niet per se een ding, een koningsblauw accent dan weer wel. De levendige kleur springt in het oog op een nude achtergrond of bij een french tip mani- of pedicure. Zie dit blauw vooral in gestileerde nail art, voor volwassenen vaak dé manier om de gedurfde kleur aan te durven.