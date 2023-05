Geen twee op twee voor 3X 3 Lions op WK na thriller tegen wereldmacht Litouwen

Op de Rathausplatz in Wenen kenden de 3X3 Lions een slechte start. Litouwen liep na 4-1 onmiddellijk weg naar een 10-2 bonus. De shots vielen niet bij de Belgen, maar met fysiek basketbal en een goede verdediging vonden ze na 12-6 toch de aansluiting bij 16-13. Bij 19-18 leken de Lions toch nog een stunt te kunnen forceren. Een vreemde beslissing van de Servische referee Jasmina Juras gaf Litouwen de kans om de partij af te maken: 22-18.

Met één op twee blijven de 3X3 Lions wel op schema voor kwalificatie naar de Play-In. Donderdag volgen nog wedstrijden in poule C tegen Puerto Rico (FIBA 16) en Polen (FIBA 11). Van de vier poules van vijf ploegen zijn de vijf groepswinnaars rechtstreeks geplaatst voor de kwartfinale. De nummers vier en vijf zijn uitgeschakeld. Wie tweede en derde eindigt moet een Play-In afwerken om zich te kwalificeren voor een plaats bij de laatste acht. De 3X3 Lions zitten in poule C. Als het de groep niet wint en het eindigt tweede komt het in de Play-In uit tegen de nummer 3 van poule B. Is het derde wordt de nummer 2 van poule B de opponent in de Play- In.