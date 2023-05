Voormalige politieagent geeft na ex nu ook klappen aan zijn grootmoeder: “Heb heel veel spijt”

Een 42-jarige Hasselaar hangt 18 maanden cel boven het hoofd nadat hij zijn grootmoeder van 91 jaar toetakelde. De vrouw hield aan een vuistslag meerdere gebroken ribben over. Twee weken geleden kreeg de voormalige politieagent ook al twee jaar cel met uitstel voor het stalken van zijn ex.

De man stapelt intussen de veroordelingen op. Telkens is alcohol de rode draad. Na een tegenslag grijpt hij naar de fles en verliest de controle over zichzelf. Het leverde hem al enkele veroordelingen voor belaging op. Vorig jaar sloegen de stoppen opnieuw bij hem door. Nu was zijn inwonende grootmoeder het slachtoffer. “Nochtans heeft ze altijd voor mij gezorgd na de dood van mijn ouders. Na het overlijden van mijn grootvader is mijn alcoholverslaving begonnen. Ik zat in een emotioneel en professioneel zware periode. Van de feiten zelf herinner ik me nog heel vaag een duw. Ik heb er veel spijt van. Mijn bomma zou ik nooit iets aandoen. Het is in een opwelling gebeurd”, bekende de verdachte. “Ik heb er heel veel spijt van. Nu heb ik een vaste begeleider en laat ik me behandelen voor mijn alcoholprobleem”, schetste de Hasselaar dat er weer licht aan het einde van de tunnel was.

Geen sprookje

Zijn berouw maakte indruk op de procureur. “Eerst wou ik 18 maanden cel effectief vragen. Als ik hem hier op zitting hoor, zie ik een berouwvol iemand die werkt aan zijn situatie. Ook zorgen de betichte en het slachtoffer nog voor elkaar. Ik vraag om de 18 maanden cel met uitstel gekoppeld aan voorwaarden op te leggen.” Advocaat Michiel Van Kelecom benadrukte dat het levensverhaal van de man niet leest als een sprookje. “Zijn vader heeft zijn moeder vermoord en pleegde zelfmoord. Dan komt er het zwaar alcoholprobleem bij. Nu is hij nog altijd mantelzorger voor zijn grootmoeder. Hij erkent de feiten, heeft spijt en is beschaamd. Mijn cliënt volgt nu een opleiding om te kunnen werken. Het is belangrijker om hem op te volgen dan de man naar de gevangenis te sturen. Hij moet leren omgaan met tegenslagen.” Vonnis op 20 juni.