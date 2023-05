Jager krijgt vrijspraak voor doodschieten vossenwelp door procedurefout: “Geen bewijs”

Nadat de zeventiger een minnelijke schikking betaalde, werd hij door Animal Rights toch nog voor de Tongerse rechtbank gesleept. Zij dienden een klacht met burgerlijke partijstelling in omdat ze vonden dat de jager zwaar gestraft moest worden voor het doodschieten van een vossenwelp. “Gewoon voor het plezier op een vossenwelp loeren en het doodschieten, kan niet”, klonk het. Volgens hen had de zeventiger geen toestemming om het dier te bejagen. Zij vroegen een schadeclaim van 1.000 euro.

Anonieme getuigenverklaring

De zaak ging aan het rollen op 1 juni 2020, toen een anonieme getuige aan de natuurinspectie vertelde hoe de 74-jarige jager de dag eerder in de omgeving van een vossenburcht in Riemst een welp doodschoot. Toen de schutter opnieuw gezien werd, ging de natuurinspecteur ter plaatse. “Er volgde een spontane verklaring van de beklaagde”, sprak de procureur die tijdens de zitting een maand cel en een geldboete van 800 euro vroeg.

Maar net daar knelde volgens meester Bert Partoens, raadsman van de jager, het schoentje. Hij wees de rechter erop dat de tussenkomst van de inspecteur niet correct verliep. “Hij confronteerde mijn cliënt meermaals met de feiten en hij wees hem op de getuigenverklaringen. Toen mijn cliënt er tegen inging, werd hij opnieuw geconfronteerd. Dat was dus geen normaal gesprek, maar een verhoor waarbij mijn cliënt niet op zijn rechten is gewezen”, sprak Partoens. “De getuige is verder niet ondervraagd, noch wordt zijn naam in het dossier genoemd. Waarom niet? Schrik voor represailles? Het kan goed zijn dat het gaat om iemand die mijn cliënt niet kan luchten.”

Vrijspraak

De Tongerse rechter volgt Partoens hierin en weert het verhoor door de inspecteur daarom als bewijsmateriaal uit het dossier. “Wanneer duidelijk bleek dat de beklaagde de feiten ontkende, hield de natuurinspecteur voet bij stuk door het voertuig te doorzoeken. (…) Hij confronteerde beklaagde opnieuw met het gegeven dat de getuige hem had zien en horen vuren. Hieruit blijkt dat dit meer was dan louter het verzamelen van inlichtingen.”

Volgens de rechter ging het dus niet om spontane verklaringen, zoals de burgerlijke partij voorhoudt, maar om gerichte vragen zodat de man de feiten zou bekennen. Maar dat is volgens de rechtbank niet wettelijk waardoor de verklaring uit het dossier geweerd moet worden. “Aangezien dit het enige bewijsmiddel betreft, dient beklaagde te worden vrijgesproken omdat zijn schuld niet op grond van andere gegevens wordt vastgesteld.”