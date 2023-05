In As wordt nog altijd het rozenhoedje gebeden

Decennialang wordt Onze-Lieve-Vrouw speciaal aanbeden in de meimaand, ook in As en Niel-bij-As. In de kapel van Banneux namen de Zusters van Sint-Jozef het initiatief om iedere avond het rozenhoedje te bidden in de kapel. Het gebruik is nog altijd levendig is As.

Eind jaren 40 werd de kapel van Banneux in As gebouwd door Jef Drijkoningen en zijn zonen. De kapel werd gewijd op 6 september 1949. Pater Valeriaan riep op om de kapel steeds van bloemen en kaarsen te voorzien. De bevolking beantwoordde deze oproep zeer strikt. Zeker de eerste jaren na het einde van de Tweede Wereldoorlog was er nog veel devotie. De zusters van Sint-Jozef namen het initiatief om iedere dag ‘s avonds om half acht in de kapel het rozenhoedje te bidden (wanneer je één keer het gebedssnoer bidt, dan heb je een rozenhoedje gebeden). Later werd het rozenhoedje iedere dag gebeden in de meimaand. Later ging het gebruik een tijd verloren. Wegens vandalisme was de kapel ook niet meer toegankelijk voor iedereen. Tot begin jaren 70 pastoor op rust Hoessels zich in een woning aan de Bilzerweg vestigde. De woning lag vlak bij de kapel. Hij zette zich in om weer iedere avond in de meimaand het rozenhoedje te bidden. Zijn broer Eugène zorgde voor een smeedijzeren poort in de kapel. Zo kon er niets meer vernietigd worden, maar was de kapel ook afgesloten voor bezoekers.Het gebruik wordt nu door een, weliswaar veel kleiner, groepje Assenaren nog iedere avond verdergezet in de kapel. Na het rozenhoedje wordt Onze Lieve Vrouw van Banneux aanroepen. Op het einde wordt een Marialied gezongen. Alles gebeurt nog met de boekjes. "Een mooi gebruik dat alleen kan blijven bestaan als er jongere inwoners opnieuw steun vinden in het gebed en ‘de fakkel’ overnemen", klinkt het bij de gelovigen.Ook in Niel-bij-As wordt gebeden aan de grot van Onze Lieve Vrouw van Lourdes. In 1943 werd de eerste steen gelegd. Maaskeien werden met paard en kar aangebracht vanuit de heide. Cement werd gratis aangeleverd door de mijn van Zwartberg. Het was immers oorlog en cement was moeilijk te verkrijgen. Op 15 augustus 1944 werd de grot ingezegend door Pastoor Gerstmans. Een dankviering wordt telkens opgedragen op 1 mei en 15 augustus, gevolgd door een voertuigenwijding. De avond voor O.-L.-Vr. Hemelvaart gaan de gelovigen in processie van de kerk naar de grot met een kaars in de hand. Deze kaarsen worden daarna geofferd aan Maria.Enkele mensen ontfermen zich nog altijd over het onderhoud van de grot en de omgeving. Ze zorgen voor bloemen, kaarsen, beplanting... Ook in Niel-bij-As wordt in de meimaand nog altijd het rozenhoedje gebeden aan de grot. Ook hier wordt uitgekeken naar ‘jong bloed’ om dit mooie gebruik verder te zetten.