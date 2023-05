Jan (94) en Anna (92) delen al 70 jaar lief en leed: “De tijd is voorbijgevlogen”

70 jaar geleden stapten Jan Vandael (94) en Anna Brouwers (92) in het huwelijksbootje. Samen runden ze jarenlang een keukenwinkel in Lille. Hun huwelijksdag werd overspoeld door regen, hun platina huwelijksverjaardag konden ze wél in het zonnetje vieren.

Op 30 mei 1953 gaven Jan en Anna elkaar het jawoord. Ze herinneren zich die dag nog goed: drie dagen aan een stuk regende het pijnstelen en alles stond onder water. Hun 70ste huwelijksverjaardag vierden ze in betere omstandigheden. De familie verzamelde in Happy Days in Lille voor een groot feest.

Jan is de oudste uit een gezin van 20 kinderen, 13 jongens en 7 meisjes, uit ’t Hent (Neerpelt). Anna was de derde spuit van mulder Jef Brouwers en Antona Vandebroek uit Sint-Huibrechts-Lille. Jan runde zo’n 40 jaar lang een schrijnwerkerij, maar kreeg vooral naam als keukenbouwer. Anna baatte vroeger de welvaartwinkel uit op de hoek van de huidige Lilse Dorpsstraat en het Wijerpad. Achter de winkel was er een kleine ‘betonnen barak’ die dienst deed als werkhuis voor de schrijnwerkerij van Jan.

Om het platina huwelijk van Jan en Anna te vieren, verzamelde de hele familie in Lille voor een groot feest. — © path

Voor- en tegenspoed

Later verhuisde de schrijnwerkerij naar de Lilse dorpsstraat. Daar werd ook een nieuw woonhuis gebouwd met een winkel voor keukens en een schrijnwerkerij. Toen die winkel de deuren opende, ruilde Anna de Welvaartwinkel in voor hun keukens. Een groot verschil, maar Anna had de commerce snel onder de knie.

Het platina paar heeft vier kinderen: François, Marilou, Fony en Stefan. Zij zorgden op hun beurt voor elf kleinkinderen en twintig achterkleinkinderen. Grappig weetje: ook daar zijn er 13 jongens en 7 meisjes, net zoals in het gezin van Jan vroeger. Jan en Anna zijn nog zelfstandig in hun dagelijks doen en ook hun geheugen is nog alert. Ze kunnen nog veel vertellen over vroeger. Als ze terugblikken op hun huwelijk, vinden ze toch dat de 70 jaren zijn voorbijgevlogen, uiteraard met voor- en tegenspoed.