Freddy bouwt samen met vrienden nieuwe kiosk in Gellik

Lanaken

Op pinkstermaandag werd de nieuwe kiosk op het kerkplein in Gellik officieel ingehuldigd. Dat gebeurde onder een stralend zonnetje, met een gratis receptie, een streepje muziek en in de aanwezigheid van zo’n 400 Gellikenaren.

De kiosk kwam er op initiatief van Freddy Appermans. Samen met enkele vrienden bouwde hij de nieuwste publieke attractie. Tijdens de inhuldiging dankte Freddy het gemeentebestuur voor de subsidie van 17.500 euro. Schepen Jolein Martens - geboren en getogen in Gellik - schetste de geschiedenis van de oorspronkelijke kiosk, die rond 1930 opgericht werd en in de eerste plaats diende als ‘muziektempel’ voor de lokale fanfare. “Omwille van de dorpsherwaardering eind jaren 60 moest ze helaas wijken voor appartementen, winkels en een vernieuwd dorpsplein”, aldus Martens. “Dat een replica ervan hier vandaag opnieuw pronkt, is benijdenswaardig.”

Diaken Julien Beckers sprak de zegen uit over het stijlvolle kunstwerkje, waarna het gebruikelijke lint werd geknipt en de Koninklijke Harmonie De Hoop samen met het Seniorenorkest en de Porijkes zorgden voor de muzikale omlijsting. (eva)