Fernand (74) en Viviane (75) toveren tuin om tot verschillende ‘kamers’

Een barokke tuin, een watertuin, een insectentuin… De tuin van Fernand Vancluyssen (74) en Viviane Poelmans (75) in Houthalen-Helchteren is ingedeeld in verschillende tuinkamers. Zondag stelden de twee hun tuintje open voor het grote publiek.

Zondag organiseerde de vzw Open Tuinen van België haar Tuinenrally. Daarbij worden telkens zo veel mogelijk tuiniers in een bepaalde provincie gevraagd om hun tuin open te stellen voor de leden van de vzw. Dit keer was het de beurt aan Limburg, waar een tiental tuinen opengesteld werden.

Ook Fernand (74) en Viviane (75) stelden hun tuin open. Zondag kregen ze een bus vol bezoekers uit Wallonië over de vloer. En hun tuin, die is de moeite. Al hun hele leven werken de twee tussen de bloemen en de planten. “Er is veel toeval mee gemoeid”, legt Fernand uit. “Toeval dat we deze grond kochten en toeval dat mijn vrouw ook graag in de tuin bezig is.”

Woekeraars

“Het stond hier eerst vol dennen”, zegt Fernand. “Eens die allemaal weg waren, zaaiden we zoals veel mensen een gazonnetje om alles proper te houden. Ik kreeg planten van familie. Meestal zijn dat dan woekeraars die ze liever kwijt dan rijk zijn. We deden inspiratie op in andere tuinen en gingen naar tuinbeurzen. Zo kwam het idee om aparte tuinkamers aan te leggen zoals de barokke tuin, de watertuin en de insectentuin. Een hobby groeide al snel uit tot een passie.”

Voor Viviane zijn de vele bezoekers een stimulans om de tuin nog verder te verbeteren. “Als we op vakantie gaan, dan gaan we tuinen bekijken”, lacht Viviane. “Maar het liefste wat ik doe is werken in de tuin en ons aards paradijs bewonderen.” (jli)