Billie shopt … design collab met Mango, zonbescherming tegen fijne lijntjes en de perfecte jeans

Redactrice Lien: “Als we dan toch blijven sporten, dan nog maar eens een nieuwe legging kopen. Alleen om in te sporten Jani, niets meer.”

Nanerle, eindredactie: ““Howdy! Van deze tweekleurige jeans krijg ik spontaan zin om op een zomeravond in het gras een fris aperitiefje te drinken.”

Nanerle, eindredactie: “Ik dacht dat ik nog even zou moeten sparen voor een stuk van Simon Miller. Maar met dank aan de collab met Mango ga ik deze zomer in ware Wes Anderson-stijl stranddagen tegemoet. Ook fan van de zonnebrillen!”

Nieuwe bff

Charline, lay-out: “Eindelijk vond ik een lichtblauwe jeans die me echt goed past. De Ribcage Jeans van Levi’s. Hello, new favorite jeans!”

Levi’s, ribcage straight ankle jeans in middle road blauw, 129,95 euro