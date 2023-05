Belgisch topskiër Armand Marchant wisselt van coach en materiaal! “Ik had nood aan verandering”

Marchant, de nummer tien van het WK in 2021 en dit jaar 25e in de wereldtitelstrijd, gaf tijdens een persmoment aan “enkele moeilijke keuzes” te hebben moeten maken. “De deuren zijn geopend voor een tweede carrière”, liet hij noteren.

“Ik had nood aan verandering. Halverwege vorig seizoen heb ik alles in vraag gesteld. Ik sta drie jaar in de top dertig van de wereld, niet meer en niet minder. Ik ben nog niet oud, maar ook niet meer heel jong. Ik wilde een verandering doorvoeren en mijn comfortzone verlaten. Ik wil achteraf geen spijt hebben. Raphaël na veertien jaar verlaten is de grootste beslissing uit mijn carrière, de meest zware. Het is emotioneel, na alle mooie en minder mooie momenten die we samen hebben beleefd.”

“Daarbovenop liep mijn contract bij Salomon (een Frans skimerk, red.) af”, ging Marchant verder. “Ik heb drie andere merken getest. Bij Head voelde ik me meteen goed op de ski’s, een referentie in onze wereld. Ik voelde bij hen het verlangen om samen met mij iets neer te zetten.”