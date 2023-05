Gehavende veeltepelmuis en verwaarloosde kakariki leveren Peltse boete op

Een 70-jarige Peltse is dinsdag in Hasselt veroordeeld voor het verwaarlozen van ruim honderd dieren. De vijf honden, veeltepelmuizen, 28 hoenders, 45 eenden en een kakariki leefden in smerige omstandigheden in een huis dat keihard stonk. Het komt de Peltse op 2.000 euro boete te staan en ook mag ze vijf jaar lang geen dieren houden.

Op 23 maart vorig jaar ging de politie samen met een dierenarts-inspecteur langs in de woning op de Kaulillerweg in Pelt. Zowel in de tuin als in het huis troffen ze massa’s rommel aan. Ook aan uitwerpselen en een enorm stank was geen gebrek. In een kooi lag zelfs een dode vogel die in dergelijke staat van ontbinding was dat vaststellen over welke soort het ging, niet langer kon. Naast een enorme berg vuiligheid bleken de meeste dieren ook nog eens over onvoldoende drinkwater en voeding te beschikken. De eenden liepen dan weer in een weide met tal van rommel waaraan ze zich konden kwetsen en een kakariki bleek nog amper pluimen te hebben.

De veeltepelmuizen zaten op elkaar gepakt in een klein en vuil terrarium (themabeeld). — © Shutterstock

Asiel

De betichte verklaarde het gebrek aan voeding als een gevolg van haar ander dagritme waardoor ze de beesten later voedert. “Ik slaap tot 13.00 uur en blijf dan wakker tot 6.00 uur.” Ook voor de kookaburras zonder water had ze een uitleg. “Die halen dit uit de prooidieren die ze eten.” Dat zijn onder meer veeltepelmuizen. De beestjes – elk goed voor 24 tepels leert een telling – zaten op elkaar gepakt in een klein en vuil terrarium. Een van de muizen had een gebroken staart en de ogen waren verdwenen. “Als gevolg van een vechtpartij.” De vijf honden sukkelden met vlooien en diarree. Na een hercontrole in mei zijn de dieren in beslag genomen en geplaatst in een asiel. De rechter legde de zeventiger 2.000 euro boete op, waarvan 1.600 euro met uitstel. Ook mag ze vijf jaar lang geen dieren meer houden. De proceskosten van bijna 320 euro zijn eveneens voor haar rekening.