ROLAND GARROS. Verliezend finalist van vorig jaar Casper Ruud neemt eerste horde zonder veel problemen

De Noor Casper Ruud (ATP 4) heeft zich dinsdag probleemloos gekwalificeerd voor de tweede ronde van Roland Garros. Het vierde reekshoofd versloeg de Zweedse qualifier Elias Ymer (ATP 155) na ruim twee uur tennis met 6-4, 6-3 en 6-2. Ook Ons Jabeur ging probleemloos naar de tweede ronde.

De volgende tegenstander van Ruud wordt de Kazach Alexander Bublik (ATP 51) of de Italiaan Giulio Zeppieri (ATP 129), die uit de kwalificaties komt.

De 24-jarige Ruud speelde vorig seizoen in Parijs zijn allereerste grandslamfinale. Hij verloor die kansloos van de Spaanse gravelkoning Rafael Nadal. Later bereikte hij ook de finale op de US Open. Daar was met Carlos Alcaraz een andere Spanjaard te sterk.

Bij de vrouwen bereikte de Tunesische Ons Jabeur zonder al te veel problemen de tweede ronde. Het nummer zeven van de wereld haalde het in twee sets en nauwelijks een uur tennis van de Italiaanse Lucia Bronzette: 6-4 en 6-1. In de tweede ronde wacht de winnares van de partij tussen de Françaises Océane Dodin (WTA 122) en Selena Janicijevic (WTA 179).

(belga)