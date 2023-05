Structurele werkloosheid is sterk afgenomen in laatste decennium

Het aantal werklozen die langer dan een jaar werkloos zijn, is sinds 2010 sterk teruggevallen. Dat blijkt dinsdag uit een analyse van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), waarin de langetermijnevolutie van de langdurige werkloosheid in kaart gebracht wordt vanaf 1945.

De werkloosheid bevindt zich momenteel op een niveau gelijkaardig aan dat van eind jaren 1970. In de periode 1975-1995 was er een grote aangroei van langdurig werklozen. Hoewel er momenteel nog altijd meer werklozen zijn die middellang of lang werkloos zijn dan op het einde van de jaren 1970, hebben we het laatste decennium toch een scherpe daling van die groep gekend.

Een belangrijke reden voor het inkrimpen van de langdurige werkloosheid zijn volgens de RVA de hervormingen van stelsels waarbij werklozen zijn vrijgesteld van het zoeken naar werk, meer bepaald het voormalige brugpensioen (nu SWT) en de vrijstelling wegens leeftijd of beroepsverleden. “Daardoor stromen er minder potentieel langdurig werklozen in”, verduidelijkt Nathalie Nuyts (RVA), de auteur van die studie. “Daarnaast zien we langdurig werklozen uitstromen, vooral naar werk en pensioen, en in mindere mate ook naar een arbeidsongeschiktheidsuitkering.”

Volgens Nuyts betekenen de huidige dalingen niet dat het einde van de structurele werkloosheid in zicht komt. “Zelfs in de beste economische omstandigheden zijn er nu eenmaal werkzoekenden die moeilijker hun weg naar een job kunnen terugvinden.”