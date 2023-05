Vijf Griekse grenswachters beschuldigd van medeplichtigheid aan migrantensmokkel

Een dag nadat hun arrestatie bekend werd, kwamen de grenswachters dinsdag voor de rechtbank in Orestiada. Ze zouden minstens twaalf keer hebben geholpen om een onbekend aantal migranten over de grens te smokkelen in de noordoostelijke regio Didymoteicho. Dat zegt de Griekse politie.

“Volgens de eerste bevindingen van het onderzoek stonden de politieagenten ten laatste sinds oktober in contact met netwerken in Turkije en zouden zij handelingen of nalatigheden hebben uitgevoerd die erop gericht waren de binnenkomst van niet-Europeanen in ons land te vergemakkelijken”, klinkt het. Tijdens het onderzoek namen politieagenten een zestigtal mobiele telefoons, Turkse lira en bankbiljetten van verschillende Aziatische landen in beslag.

De afgelopen jaren hebben duizenden migranten de oversteek gemaakt van Turkije naar Griekenland. Vooral Syriërs, Pakistanen en Afghanen hopen langs die weg West-Europa te bereiken. Maar de toegenomen patrouilles in de Egeïsche Zee bemoeilijken dat. Daarom wagen steeds meer migranten hun kans bij de oversteek van de Evros, de rivier die Turkije en Griekenland scheidt. Vervolgens voeren smokkelaars hen dan verder.

Athene heeft besloten het vijf meter hoge metalen hek langs de Evros binnen een jaar met 35 kilometer te verlengen. Dat zou de totale lengte op 72,5 kilometer brengen. De regering wil daar tegen 2026 nog eens 100 kilometer aan toevoegen.