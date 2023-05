Hoeve Het Blokhuis laat bezoekers proeven van biologische producten

Herk-de-Stad

Hoeve Het Blokhuis in Berbroek (Herk-de-Stad) zette zopas haar deuren open. Zo wilden ze bezoekers laten kennismaken met de CSA-hoeve. CSA staat daarbij voor community supported agriculture. Dat betekent dat de boeren de planten zaaien en onderhouden, de deelnemers kunnen dan zelf hun groenten, fruit of snijbloemen komen oogsten of kiezen voor een wekelijks afhaalpakket.

De bezoekers konden niet alleen deelnemen aan rondleidingen op het domein, er vielen ook lekkernijen te proeven. “Wij bieden hapjes aan bereid met ingrediënten van de hoeve”, vertelt Tine Sterckx van restaurant De Levensboom in Hasselt. Gilles Willems kwam er niet alleen kijken, maar ook oogsten. “Wij nemen onder meer prei mee om er soep van te koken.” (lw)