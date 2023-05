Femma picknickt tussen de Hechtelse duinen

Eksel

Iedereen neemt zijn eigen favoriete gerecht mee en deelt het met de andere deelnemers. Dat was het concept van de potluck-picknick van Femma Hechtel-Eksel op pinkstermaandag. Als locatie werd er gekozen voor de Hechtelse duinen.

Femma Hechtel-Eksel bestaat al sinds 2014 en telt 25 leden. “We zijn een nationale vrouwenvereniging, maar we doen ook activiteiten waarop iedereen welkom is zoals deze picknick”, vertelt voorzitster Nele Claes. “Zo hebben we creasalons waar vooral vrouwen aan deelnemen. Maar we doen ook wandelingen en in de zomer gaan we blauwe bessen plukken. Als iemand van de leden met een leuk voorstel komt, dan doen we dat. Het moet vooral gezellig zijn.” (peb)