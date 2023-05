Stevoortse wijken nemen het tegen elkaar op tijdens vierkamp

Hasselt

Tijdens het Pinksterweekend was in het Stevoort weer groot feest. Voor de 56ste editie van de Pinksterfeesten was heel wat volk afgezakt naar de Hasseltse deelgemeente. Een Vlaamse kermis en het schoolfeest van de basisschool staan elk jaar op het programma. Maar het hoogtepunt blijft de vierkamp, een soort spel zonder grenzen waarin vier wijken het tegen elkaar opnemen, elk in hun eigen kleur.

De vierkamp begon ook nu met een indrukwekkende en kleurrijke optocht van de rode, groene, blauwe en de gele wijk. De bewoners wandelden daarbij van het Solidariteitsplein naar het spelterrein aan ontmoetingscentrum Steborg, waar er voor afgeladen volle tribunes hard gestreden werd voor de zege.

“Maar echt heel belangrijk is de overwinning niet”, lacht Miet Liefsoens, voorzitter van het Pinkstercomité. “Veel belangrijker is dat we met deze feesten elk jaar opnieuw tonen wat voor een bijzonder hechte dorpsgemeenschap Stevoort is. Zo helpen maar liefst 500 vrijwilligers mee om alles in goede banen te leiden.” (raru)

© raru

© raru

© raru